Schadsoftware-Tool „Trickbot“ US-Justiz geht gegen russische Hintermänner von Cyber-Netzwerk vor

Die US-Justiz geht gegen diverse russische Hintermänner des kriminellen Computernetzes „Trickbot“ vor. In den US-Bundesstaaten Ohio, Tennessee und Kalifornien seien Anklagen gegen mehrere mutmaßliche russische Cyberkriminelle erhoben worden, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag in Washington mit. Ihnen werde vorgeworfen, an den Machenschaften rund um die Schadsoftware-Tools „Trickbot“ beteiligt gewesen zu sein. Diese seien darauf ausgelegt gewesen, Geld zu stehlen und die Installation von Erpressungssoftware zu ermöglichen. Krankenhäuser, Schulen und Unternehmen - auch in verschiedenen Teilen der USA - hätten zu den Opfern gehört, die Verluste in Millionenhöhe erlitten hätten.