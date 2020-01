Analyse zu Angriffen auf US-Stützpunkte : Hat Trump im Iran-Konflikt gewonnen?

Ein großer Bildschirm in Tokio zeigt in der Nacht zum Mittwoch zu den Meldungen über die iranischen Raketenangriffe US-Präsident Donald Trump und Irans obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei. Foto: AP/Koji Sasahara

Washington/Bagdad Der Iran hat in der Nacht mit Raketenangriffen Vergeltung für den bei einem US-Angriff getöteten General Soleimani geübt. Doch offenbar fiel die Attacke so dosiert aus, dass eine Eskalation vermieden werden könnte.

Von Matthias Beermann

Es kam wie zu befürchten und zu erwarten: Unmittelbar nach dem Abschluss der mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für den durch eine US-Drohne getöteten iranischen Top-General Kassem Soleimani hat der Iran die angekündigte Rache folgen lassen. Mit zwei aufeinanderfolgenden Salven ballistischer Raketen griff die iranische Armee in der Nacht zum Mittwoch zwei international genutzte Militärbasen im Irak an, auf der auch US-Soldaten stationiert sind.

Was genau ist passiert?

Nach übereinstimmenden Berichten aus Washington, Teheran und Bagdad wurde dabei mehr als ein Dutzend Raketen abgeschossen. Nach iranischen Angaben wurden 15 Raketen eingesetzt, von denen keine abgefangen worden sei. Das irakische Militär teilte mit, es seien insgesamt 22 Raketen auf irakisches Gebiet abgeschossen worden, 17 auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Assad bei Bagdad und fünf auf einen Stützpunkt bei Erbil in der Kurdenregion im Nordirak.

Was die Auswirkungen der Angriffe angeht, klaffen die Angaben freilich eklatant auseinander. Am frühen Morgen berichtete das iranische Staatsfernsehen, bei dem Raketenbeschuss seien 80 Menschen ums Leben gekommen. Der Sender sprach von getöteten „amerikanischen Terroristen". Außerdem seien Hubschrauber und weitere Ausrüstung des US-Militärs schwer beschädigt worden. Später meldete sich das geistliche und staatliche Oberhaupt des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, zu Wort. Die vergangene Nacht sei ein „Schlag ins Gesicht" der USA gewesen, sagt er. Die US-Truppen müssten die Region verlassen. „Die USA sind der Feind des Iran." Demgegenüber äußerte sich US-Präsident Donald Trump zunächst betont zurückhaltend. Die Lage werde noch sondiert, twitterte er und gab aber bereits so etwas wie eine Entwarnung: „Alles ist gut!"

Auch andere Länder, darunter Deutschland, Polen, Dänemark und Norwegen, meldeten im Verlaufe des Morgens, dass es unter den von ihnen im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen den Islamischen Staat in den Irak entsandten Soldaten keine Opfer gebe. Das irakische Verteidigungsministerium informierte, heimische Truppen seien ebenfalls nicht zu Schaden gekommen.

Wie viel Schaden wollte der Iran wirklich anrichten?

Ein massiver Raketenüberfall und keine Opfer? Sollte sich dies tatsächlich bestätigen, liegt der Verdacht nahe, dass die Iraner absichtlich vorbeigeschossen haben. Dass das iranische Militär, das seine Fähigkeiten zuletzt im September beim ultra-präzisen Beschuss saudischer Ölanlagen vorgeführt hat, bei einem so wichtigen Angriff derart versagen könnte, scheint unvorstellbar. In den US-Nachrichtensendungen spekulierten prompt einige Experten darüber, die Raketen könnten von den Iranern absichtlich so programmiert worden sein, dass sie keine Amerikaner treffen. Aus Regierungskreisen hieß es, von den Angriffen seien offenbar nur Areale der Stützpunkte betroffen gewesen, in denen keine US-Soldaten stationiert seien. Zudem kursierten im Irak zunächst unbestätigte Meldungen, wonach die Soldaten der anvisierten Standorte vor dem Beschuss gewarnt wurden und sich dadurch rechtzeitig in Bunkern in Sicherheit bringen konnten.

Es würde sich dann um einen zwar ganz offiziell von den iranischen Streitkräften durchgeführten Vergeltungsangriff handeln, dessen Folgen aber deutlich unterhalb der Schwelle dessen bleiben, was unweigerlich einen amerikanischen Gegenschlag provozieren würde. Solange kein amerikanisches Blut vergossen wurde, dürfte Donald Trump sich nicht genötigt sehen, Angriffe auf den Iran anzuordnen, wie er es zuvor angedroht hatte. Man könnte in Washington die nächtliche Raketenattacke sogar als sorgfältig dosierte Reaktion auf Soleimanis Tod interpretieren, die aber als Signal zu verstehen ist, dass der Iran keine weitere militärische Deeskalation wünscht.

Wie steht Donald Trump jetzt da?

Trump, das hat er in den vergangenen Monaten erkenne lassen, hat kein Interesse an einem Krieg mit dem Iran, der unter seinen Anhängern mehr als unpopulär wäre. So blieb eine militärische Reaktion auf den Beschuss der saudischen Ölfelder ebenso aus wie auf den Abschuss einer US-Drohne durch die iranische Armee im Juni. Einen angeblich bereits vorbereiteten Gegenschlag auf iranische Militäreinrichtungen ließ der Präsident in letzter Minute abblasen. Im Grunde bietet sich für Trump nun sogar die goldene Gelegenheit, als Sieger aus dem jüngsten Kräftemessen mit dem Iran hervorzugehen. Wenn es ihm gelingt, eine militärische Eskalation zu vermeiden, muss er nicht mit der Belastung eines neuen Kriegs in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Gleichzeitig könnte er sich von seiner Basis dafür feiern lassen, anders als sein Vorgänger Barack Obama gegenüber dem Iran Stärke gezeigt zu haben, um das Mullah-Regime in die Schranken zu weisen.

Wie geht es jetzt weiter?

Allerdings wird das Drehbuch des Konflikts nicht allein im Weißen Haus geschrieben. Es ist gut möglich, dass der Iran weitere Attacken folgen lässt. Die Raketenangriffe auf Ziele im Irak seien nur der erste Schritt gewesen, sagte ein Kommandeur der Revolutionsgarden im iranischen Fernsehen. Der Iran werde die Amerikaner nicht verschonen. Man darf nicht übersehen, dass Trumps Gegenpart Chamenei unter enormem Druck der zahlreichen Verehrer Soleimanis steht, den Tod ihres Idols blutig zu rächen. Sollte das der iranischen Führung in deren Augen nicht gelingen, halten Beobachter es nicht für ausgeschlossen, dass es aus den Reihen der Revolutionsgarden möglicherweise zu spontanen Vergeltungsschlägen gegen US-Einrichtungen in der Region kommen könnte.

Hat der Flugzeugabsturz bei Teheran am Mittwochmorgen etwas mit der militärischen Eskalation zu tun?