Budget für Infrastruktur, Bildung, Sozialleistungen : Biden wirbt für billionenschwere Investitionen in neuem Haushalt

Biden wirbt für billionenschwere Investitionen in neuem Haushalt

US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch der Joint Base Langley-Eustis in Hampton. Foto: AP/Patrick Semansky

Washington US-Präsident Biden hat einen Haushaltsentwurf vorgestellt. Es geht um rund sechs Billionen Dollar. Das Weiße Haus spricht von überfälligen Investitionen. Scharfe Kritik gibt es von Seiten der Republikaner.

Der US-Haushalt für das kommende Jahr im Umfang von rund sechs Billionen US-Dollar (4,9 Billionen Euro) wird die USA nach Ansicht von Präsident Joe Biden „stärker als je zuvor“ machen. Das Budget für 2022 werde die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas erhöhen durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie den Ausbau von Sozialleistungen für Familien, erklärte Biden in dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen, versprach er.