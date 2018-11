Juristische Niederlage: US-Gericht stoppt Trumps Pläne zur Verschärfung des Asylrechts

Washington Ein Gericht hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Verschärfung des Asylrechts vorläufig gestoppt. Harte juristische Auseinandersetzungen scheinen jedoch unvermeidbar.

Der Bundesrichter Jon Tigar in San Francisco erließ am Montag eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Erlass, demzufolge vorläufig nur noch legal eingereiste Menschen in den USA Asyl beantragen dürfen. Damit bleibt es weiter beim Anspruch auf Asyl auch bei unerlaubter Einreise.