US-Generalkonsulin für NRW : „Jedes Jahr, wenn es auf den September zugeht, wird mein Herz schwer“

Die Anschläge vom 11. September veränderten die Welt. Foto: AP/David Karp

Pauline Kao erlebte die Anschläge vom 11. September in Washington – es war ihr zweiter Tag als Diplomatin. Dieser Tag, so schreibt die US-Generalkonsulin für NRW in einem Gastbeitrag, habe uns alle und die Welt verändert.

Es gibt Tage im Leben, die vergisst man nicht. Man erinnert sich genau, wo man war, was man getan hat, an die Gerüche, die Geräusche, an die ganze Atmosphäre. Am 11. September 2001 war traumhaft schönes Wetter.

An diesem Morgen begann ich meinen zweiten Tag als Diplomatin im US-Außenministerium. Der Einführungslehrgang für amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten fand auf unserem Campus in Nord-Virginia statt, 6,7 Kilometer vom Pentagon entfernt. Um 8.50 Uhr kam die Ausbilderin in unsere Klasse und sagte: „Gerade ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Wir wissen noch nicht, was da los ist.“ Wir waren verwirrt, machten aber weiter. 15 Minuten später kam sie wieder und sagte: „Eben ist ein zweites Flugzeug in den zweiten Turm geflogen. Das ist ein Terroranschlag.“

INFO Seit August im Dienst in Düsseldorf Persönlich Pauline Kao spricht fließend Englisch, Deutsch, Mandarin-Chinesisch und ein wenig Japanisch. Bevor sie 2001 in den diplomatischen Dienst eintrat, arbeitete sie in einer deutschen Anwaltskanzlei in Berlin. Studium Juris Doctor an der University of Washington sowie Bachelor of Arts. Master in Rechtswissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität . Werdegang Seit August dieses Jahres hat sie das Amt der US-Generalkonsulin für NRW in Düsseldorf inne. Seit 2002 verschiedene Posten im diplomatischen Dienst, zum Beispiel in Tokio, Berlin, Peking, Shanghai, Washington D.C. und bei der Nato in Brüssel.

Wir waren fassungslos. Zwar machte unsere Dozentin weiter, aber mir fehlen bis heute die 30 Minuten zwischen der Nachricht vom zweiten Turm und dem Moment, als das Flugzeug ins Pentagon stürzte. Die Explosion erschütterte unser Gebäude, die Fensterscheiben vibrierten, zerbrachen aber nicht. Aber in uns zerbrach etwas. Wenn ich an diesen Morgen zurückdenke, spüre ich immer noch den metallischen Geschmack in meinem Mund und wie sich mein Brustkorb zusammenzog.

Pauline Kao ist seit August 2021 US-Generalkonsulin für NRW. Foto: US Generalkonsulat

Die darauffolgenden Stunden und Tage sind in meiner Erinnerung gleichzeitig verschwommen und glasklar. Es herrschten Chaos und Verwirrung, und es gab kaum verlässliche Informationen. Vom höchsten Punkt Arlingtons sah ich den Rauch, der aus dem Pentagon aufstieg. Abends packte ich ein „Go-Bag“, eine sogenannte Notfalltasche, mit etwas Geld, Pass, Wasser, Notfall-Kontaktdaten sowie meinem Impfpass. Ich dachte, es wäre gut, diese Dinge griffbereit zu haben. Die Telefonleitungen waren überlastet. Ich habe E-Mails verschickt, um allen zu sagen, dass es mir gut geht.

Als ich meine Eltern an der Westküste endlich erreichte, erfuhr ich, dass mein 102-jähriger Großvater in Taiwan am 10. September gestorben war. Er starb, ohne die Tragödie miterleben zu müssen, und darüber war ich froh, aber es verunsicherte mich auch, dass ich mich überhaupt über etwas freuen konnte. Der Luftraum über den Vereinigten Staaten war tagelang gesperrt, sodass mein Vater als ältester Sohn nicht zur Beerdigung konnte. Wir haben nie darüber gesprochen.

Jedes Jahr, wenn es auf den September zugeht, wird mein Herz schwer. Glücklicherweise macht die Trauer allmählich Platz für ihren gütigeren Freund, die Erinnerung, denn jedes Jahr gedenken wir der Verstorbenen und würdigen den außergewöhnlichen Heldenmut, der an diesem Tag und den folgenden Wochen an der Tagesordnung war. Präsident Obama hat einmal gesagt, „…an diesem Tag waren wir, unabhängig davon, woher wir kamen, als eine amerikanische Familie vereint“.

Der 11. September hat Länder auf der ganzen Welt darin geeint, einem schwer getroffenen Land solidarisch zur Seite zu stehen. An diesem furchtbaren Tag starben nicht nur Tausende Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern auch Staatsangehörige aus 90 anderen Ländern, darunter elf Deutsche. Zum ersten und einzigen Mal erklärte die Nato den Bündnisfall.

Der 11. September hat uns und die Welt verändert. Die Folgen und Auswirkungen sind zu tiefgreifend, um sie zu erfassen. Aber meine Aufgabe und mein Auftrag bleiben unverändert und sind in meinem Amtseid festgelegt, ein Eid, der für alle gilt – von Soldaten und Soldatinnen bis zum Präsidenten. In meinen 20 Jahren im Auswärtigen Dienst, in denen ich an neun Posten tätig war, ist dieses Bekenntnis für mich noch realer und persönlicher geworden.

Ich trat in den Auswärtigen Dienst ein unmittelbar nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin. Nun als US-Generalkonsulin in Düsseldorf nach Deutschland zurückzukehren, ist für mich ein beruflicher und persönlicher Glücksfall.