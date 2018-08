„Bedrohung, die wir ernst nehmen“ : US-Geheimdienste werfen Russland erneut Wahl-Einmischung vor

Gemeinsame Pressekonferenz: FBI-Direktor Christopher Wray (M.), Geheimdienstkoordinator Dan Coats (l.) und US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen (r.). Foto: AP/Evan Vucci

Washington In den USA stehen im November Kongresswahlen an. US-Geheimdienste gehen nun an die Öffentlichkeit und werfen Russland vor, die Abstimmung beeinflussen zu wollen - um die Vereinigten Staaten „zu schwächen und spalten“.

Russland betreibt nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste eine „umfassende“ Kampagne zur Beeinflussung der bevorstehenden US-Kongresswahlen. Im Vorfeld der Abstimmung im November gebe es eine russische Kampagne im Internet, um die USA „zu schwächen und spalten“, sagte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats am Donnerstag in Washington. Russland versuche, Informationen von Kandidaten und Regierungsbeamten zu stehlen. Es handele sich um eine „Bedrohung, die wir sehr ernst nehmen müssen“, sagte der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen erklärte: „Unsere Demokratie selbst befindet sich im Fadenkreuz“.

US-Präsident Donald Trump ordnete am Donnerstag an, dass alle staatlichen Institutionen „enorme Anstrengung“ unternehmen sollten, um die US-Wahlen 2018 und 2020 vor russischen Manipulationen zu schützen. Sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton schrieb nach Angaben des Weißen Hauses in einem Brief an demokratische Senatoren: „Präsident Trump hat nicht und wird nicht Einmischung in Amerikas System der repräsentativen Regierung tolerieren.“ Bolton reagierte damit auf Kritik sowohl von Demokraten als auch von Republikanern, Trumps Regierung habe keine klare Strategie zum Schutz der Kongress-Zwischenwahlen im November und den nächsten Präsidenten- und Kongresswahlen 2020.

US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich unter anderem mit Hackerangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben, um Donald Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Die mutmaßlichen russischen Interventionen werden vom früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, untersucht. Das Justizministerium setzte ihn als Sonderermittler ein. Auch mehrere Kongressausschüsse nehmen die russische Rolle im US-Wahlkampf unter die Lupe.

Das Onlinenetzwerk Facebook hatte am Dienstag mitgeteilt, wegen eines koordinierten Versuchs zur verdeckten Wahlbeeinflussung im Vorfeld der Kongresswahlen 32 Nutzerkonten geschlossen zu haben.

(wer/dpa/AFP/AP)