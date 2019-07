Präsident Trump bestätigt : US-Geheimdienstdirektor Dan Coats tritt im August zurück

Washington Seit Monaten wurde über einen möglichen Abgang des Geheimdienstkoordinators spekuliert. Nun geht er, bevor der Wahlkampf in den USA seinen Höhepunkt erreicht. Der mögliche Nachfolger ist Trump wohlgesonnen.

US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats verlässt seinen Posten. Coats werde am 15. August den Posten räumen, schrieb Präsident Donald Trump am Sonntag auf Twitter, und dankte ihm für seinen Dienst. Als Nachfolger wolle Trump den texanischen Repräsentantenhausabgeordneten John Ratcliffe nominieren. Wer das Amt kommissarisch führen soll, wollte Trump in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

In einem Kündigungsschreiben, das am Sonntag veröffentlicht wurde, schrieb Coats, als Geheimdienstkoordinator zu dienen sei ein „eindeutiges Privileg“ gewesen. Doch sei es für ihn an der Zeit, sich einem neuen Kapitel in seinem Leben zuzuwenden. Er betonte seine Arbeit, die Bemühungen der Geheimdienste zu stärken, Schaden durch Gegner der USA abzuwenden, und den Prozess der Sicherheitsüberprüfungen zu reformieren.