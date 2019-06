Reederei bestätigt : US-Tanker im Golf von Oman beschossen - 21 Seeleute evakuiert

Das amphibische Angriffsschiff USS Kearsarge (r) und der Lenkraketenzerstörer USS Bainbridge (l) fahren, vom Flugzeugträger der Nimitz-Klasse USS Abraham Lincoln aus gesehen, während sie im Arabischen Meer unterwegs sind. Die US-Luftfahrtbehörde hat amerikanische Fluggesellschaften im Mai angesichts der Spannungen im Nahen Osten vor möglichen Gefahren gewarnt. Bei Flügen über dem persischen Golf und dem Golf von Oman gelte es, Vorsicht walten zu lassen, da es „verstärkte militärische Aktivitäten und erhöhte politische Spannungen“ in der Region gebe, hieß es in einer Mitteilung der Luftfahrtbehörde FAA. Foto: dpa/Michael Singley

Dubai Schiffe der US-Navy seien zur Unterstützung vor Ort. Zuletzt hatte die USA ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt.

Nach angeblichen neuen Zwischenfällen mit Tankern im Golf von Oman hat die US-Marine zwei Notrufe erhalten. US-Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain am Donnerstag mit. Es gebe Berichte, dass dort zwei Tanker angegriffen worden seien. Die Notrufe seien am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr Ortszeit (5 und 6 MESZ) eingegangen.