USA könnten im Oktober zahlungsunfähig werden : US-Finanzministerin Yellen warnt vor "historischer Finanzkrise"

US-Finanzministerin Janet Yellen, hier beim G20-Treffen in Venedig im Juli. Foto: AP/Luca Bruno

Washington Ministerin Janet Yellen forderte den Kongress erneut, die Schuldenobergrenze anzuheben. Nie sei die USA in Zahlungsverzug geraten. Sollte dies geschehen könnte das zu "weiteren finanziellen Tumulten" führen, sagte sie.

Mit einer Warnung vor einer drohenden "historischen Finanzkrise" und "wirtschaftlichen Katastrophe" hat US-Finanzministerin Janet Yellen den Kongress erneut aufgerufen, die Schuldenobergrenze anzuheben. "Die USA sind noch nie in Zahlungsverzug geraten. Nicht ein einziges Mal", schrieb Yellen am Montag in einem Beitrag für das "Wall Street Journal". Sollte dies jetzt passieren, könnte dies zu stark steigenden Zinsen, einem Absturz der Aktienkurse und "weiteren finanziellen Tumulten" führen.