Antrag der Demokraten abgelehnt : US-Finanzminister Mnuchin gibt Trumps Steuererklärung nicht heraus

Washington Die amerikanische Regierung wird die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump nicht im demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus einreichen. Womöglich steht nun ein Rechtsstreit bevor.

Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hat es bestätigt: Die Regierung wird die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump nicht im demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus einreichen. Die Anfrage des Komitees für Mittel und Wege („Committee on Ways and Means“) habe keine „legitime, legislative Aufgabe“, teilte Mnuchin dem Ausschussvorsitzenden Richard Neal am Montag per Brief mit. Er setze auf den Rat des Justizministeriums. Sein Ministerium sei „nicht befugt, die angeforderten (Steuer-) Erklärungen und Informationen offen zu legen“.