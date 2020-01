Flugzeugabsturz mit 176 Toten : US-Regierung vermutet unbeabsichtigten Abschuss durch iranische Rakete

Ein Teil des Flugzeugrumpfs liegt an der Absturzstelle. Foto: dpa/Aref Fathi

Washington US-Regierungsvertreter vermuten Medienberichten zufolge, die im Iran abgestürzte ukrainische Passagiermaschine könnte versehentlich abgeschossen worden sein.

US-Regierungsvertreter sagten am Donnerstag unter Berufung auf Satellitenbilder, die US-Regierung sei sich nun sicher, dass die Boeing durch eine iranische Rakete abgeschossen worden sei. Es habe sich sehr wahrscheinlich um ein Versehen der iranischen Luftabwehr gehandelt.

Bei dem Absturz am Mittwoch starben alle 176 Insassen. Kurz zuvor hatte der Iran Raketen auf von den USA geführte Militärstützpunkte im Irak abgefeuert.

Nach dem Absturz hat der kanadische Außenminister seinen iranischen Kollegen in einem Telefonat darum gebeten, Kanada eine Beteiligung an den Ermittlungen zu gestatten. Unter den 176 Todesopfern des Absturzes vom Mittwoch waren mindestens 63 Kanadier.

Nach Angaben aus Ottawa tauschten die Außenminister François-Philippe Champagne und Mohammad Dschawad Sarif Beileidsbekundungen aus. Champagne habe betont, dass Kanada sich an den Ermittlungen beteiligen wolle. Kanadier hätten viele Fragen, die beantwortet werden müssten. Ob der Iran der kanadischen Bitte entsprach, blieb offen.

Derweil hat die britische Regierung eine „vollständige und transparente Untersuchung“ zur Ursache des Absturzes der ukrainischen Passagiermaschine im Iran gefordert. Das sagte ein Downing-Street-Sprecher am Donnerstag vor Journalisten in London.

Die Medienberichte zu dem Absturz mit mehr als 170 Toten am Mittwoch bei Teheran - inmitten des bewaffneten Konflikts zwischen dem Iran und den USA - seien „sehr besorgniserregend“ und würden geprüft, so der Sprecher. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch zudem Unterstützung bei der Aufklärung der Absturzursache zu.