US-Repräsentantenhaus: Die Demokraten übernehmen Mehrheit im Kongress

Washington Am Donnerstag rücken die Demokraten auf wichtige Positionen im US-Repräsentantenhaus. Sie könnten Präsident Trump stärker in Bedrängnis bringen.

Jerrold Nadler, Adam Schiff, Elijah Cummings – es sind Namen, die von nun an des Öfteren in den Schlagzeilen auftauchen werden. Am Donnerstag, wenn die Demokraten dank ihrer im November gewonnenen Mehrheit die Geschäfte im Repräsentantenhaus übernehmen, übernehmen sie auch den Vorsitz der Ausschüsse der Kammer. Damit können sie Zeugen vorladen und die Herausgabe von Dokumenten erzwingen, um potenzielle Interessenkonflikte unter die Lupe zu nehmen, sowohl die Konflikte einzelner Kabinettsmitglieder als auch die des Präsidenten Donald Trump. War die Opposition zwei Jahre lang auf die Rolle der Bittstellerin reduziert, so ändert sich dies radikal. Nadler, Schiff und Cummings stehen symbolisch für die Zäsur.

Nadler, ein ehemaliger Rechtsanwalt, der demnächst den Justizausschuss leitet, ist ein alter Widersacher Trumps – und New Yorker wie er. Bereits in den Achtzigern und Neunzigern kreuzten sich die Wege der beiden. In Manhattan brauchte der Bauunternehmer grünes Licht für seine Hochhausprojekte, während Nadler, damals Abgeordneter im Bundesstaatenparlament New Yorks, das eine oder andere an strenge Auflagen zu koppeln versuchte. Läuft es noch vor der Wahl 2020 auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump hinaus, dann ist das „Justice Committee“ das Gremium, das den Stein ins Rollen bringt.