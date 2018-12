Hintergründe noch unklar: US-Bürger in Russland wegen Spionage verhaftet

US-Bürger in Russland wegen Spionage verhaftet

Die US-Botschaft in Moskau. (Archiv) Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Düsseldorf Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau einen US-Bürger unter Spionagevorwürfen verhaftet. Das teilte die Nachfolgeorganisation des KGB mit, ohne in die Details zu gehen.

Der Zugriff sei am Freitag „in einer Spionageoperation“ erfolgt, hieß es lediglich. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass gab den Namen des Festgenommenen mit Paul Whelan an. Spionagevorwürfe werden in Russland mit bis zu 20 Jahren Gefängnis geahndet.