US-Botschaft in Jerusalem: So reagiert die Welt auf die Gewalt in Israel

Paris Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und die Gewalt im Gazastreifen haben weltweit Befürchtungen vor einer erneuten Eskalation im Nahost-Konflikt geweckt. Wir haben die wichtigsten Reaktionen zusammengefasst.

Angesichts der Eskalation der Gewalt hat sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres tief betroffen und besorgt gezeigt. Die Ausschreitungen verdeutlichten, dass eine politische Lösung des Konflikts unabdingbar sei, sagte der Portugiese am Montag in Wien. "Es gibt keinen Plan B zur Zwei-Staaten-Lösung", bekräftigte der UN-Chefdiplomat. Das sei der einzige Weg, damit Israelis und Palästinenser in Frieden miteinander leben könnten.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die Tötung Dutzender Palästinenser an der Gaza-Grenze verurteilt. "In der Vergangenheit hatten wir (israelische) Siedlungsaußenposten mit amerikanischer Hilfe, nun haben wir einen amerikanischen Siedlungsaußenposten in Ost-Jerusalem", sagte Abbas bei politischen Beratungen in Ramallah am Montag. "Dies ist ein Siedlungsaußenposten und keine Botschaft." Er rief drei Tage der Trauer und einen Generalstreik für Dienstag in den Palästinensergebieten aus.