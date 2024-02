Nach Biden-Masche US-Behörde verbietet Werbeanrufe mit KI-generierten Stimmen

New York · Im Januar erhielten einige Menschen in den USA einen Anruf von Joe Biden, der sie vom Wählen abhalten wollte. Dabei handelt es sich um einen KI-generierten Fake. Wie konsequent die Kommunikationsaufsicht in den USA nun darauf reagiert.

08.02.2024 , 18:59 Uhr

Die Kommunikationsaufsicht der USA hat am Donnerstag automatisierte Werbeanrufe mit von künstlicher Intelligenz generierten Stimmen verboten. Die einstimmig getroffene Entscheidung tritt sofort in Kraft. Die FCC kann damit Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, die KI-Stimmen in ihren Anrufen verwenden, oder Diensteanbieter sperren, die diese Stimmen übertragen. Laut der Behörde FCC können zudem Anrufempfänger Klage einreichen. Die Entscheidung ist vor allem mit Blick auf die Präsidentenwahl im November wichtig. So ermitteln die Behörden im Staat New Hampshire aktuell zu von einer künstlichen Intelligenz generierten Anrufen, in denen die Stimme von Präsident Joe Biden imitiert wurde, um Menschen von der Stimmabgabe bei der dortigen Vorwahl im Januar abzuhalten. Gefälschte Biden-Stimme fordert Wähler zum Zuhausebleiben auf Versuchte Wahlbeeinflussung Gefälschte Biden-Stimme fordert Wähler zum Zuhausebleiben auf „Böswillige Akteure verwenden KI-generierte Stimmen in unerbetenen Anrufen, um angreifbare Familienmitglieder zu erpressen, Prominente zu imitieren und Wähler falsch zu informieren“, erklärte die Vorsitzende der Behörde, Jessica Rosenworcel, in einer Pressemitteilung. „Darüber setzen wir die Betrüger, die hinter diesen Anrufen stecken, in Kenntnis.“ Verstöße können laut FCC mit mehr als 23 000 Dollar pro Anruf geahndet werden.

