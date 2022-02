Ukraine-Konflikt : US-Außenminister warnt vor russischem Angriff noch während Olympia in Peking

Canberra Angesichts eines Aufmarschs von mehr als 100 000 Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine wird im Westen seit Wochen vor einer möglichen Invasion gewarnt. Moskau bestreitet das.

Die US-Regierung hält eine russische Invasion der Ukraine noch während der Olympischen Winterspiele für möglich. „Wir sehen weiter beunruhigende Zeichen einer russischen Eskalation inklusive der Ankunft neuer Truppen an der ukrainischen Grenze“, sagte Außenminister Antony Blinken am Freitag in Canberra. „Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, und um es klar zu sagen, auch während der Olympischen Spiele.“ Die Wettkämpfe in Peking enden am 20. Februar.