US-Außenamt Begrenzte Bodeneinsätze Israels im Libanon „derzeit“ im Gange

„Sie haben uns darüber informiert, dass sie derzeit begrenzte Operationen gegen die Infrastruktur der Hisbollah nahe der Grenze ausführen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag in Washington. Fast zeitgleich informierte die israelische Armee über die Errichtung einer militärischen Sperrzone in drei Grenzorten im Norden Israels.