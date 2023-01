Prognose für das Jahr 2025 US-Luftwaffen-General erwartet Krieg mit China

Derweil hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine Kampagne zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat seiner republikanischen Partei (GOP) 2024 gestartet. „Wir starten genau hier als Kandidat für die Präsidentschaft“, sagte er am Samstag auf einem Jahrestreffen der Republikaner in New Hampshire. „Ich bin zorniger und entschlossener denn je.“ Trump plante am Samstag einen weiteren Auftritt in eigener Sache in South Carolina, zwei der drei Bundesstaaten, in denen die ersten Vorwahlen für die Präsidentschaftsnominierung stattfinden.