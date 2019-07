Europaparlament : Die Zweifel der anderen

Berlin Ursula von der Leyen hinterlässt bei ihrer Werbetour durch die Fraktionen des Europaparlamentes viele offene Fragen – womöglich zu viele.

Also voll rein in ihre „Mission Europa“. So wie am Mittwoch bei mehreren öffentlichen Anhörungen vor Fraktionen des Europäischen Parlamentes. Hinein zu den Freunden, Gegnern, Skeptikern, Nörglern. Überzeugungsarbeit. Doch beispielsweise die Grünen kann die Kandidatin für den höchsten politischen Posten der EU nicht nur nicht überzeugen. Mehr noch: Fast alle in der Grünen-Fraktion sind enttäuscht vom Auftritt der Deutschen, wie mehrere Abgeordnete nachher erzählen. Erst kommt die Kandidatin zu spät. 28 Minuten nach der Zeit. Da sind die Abgeordneten der Grünen im Europaparlament bereits bedient, als von der Leyen den Saal betritt. Unpünktlichkeit vor dem Parlament, von dem sich die deutsche Verteidigungsministerin in der kommenden Woche zur EU-Kommissionspräsidentin wählen lassen will, ist nicht die beste Visitenkarte. Der belgische Fraktionsvorsitzende der europäischen Grünen, Philippe Lamberts, zeigt dem Gast aus Berlin deutlich, was er von ihrem Terminverständnis hält: „Deutsche Tugend – Pünktlichkeit gibt es nicht mehr“, begrüßt er sie auf Deutsch. Von der Leyen lächelt, spricht auf Englisch von einem „holprigen Start“ („bumpy start“), womit die CDU-Politikerin die EU-Kandidatensuche meint, aber tatsächlich auch ihren eigenen Auftritt in der Grünen-Fraktion treffend beschreibt. „Die Uhr tickt. Die Zeit läuft ab“, sagt von der Leyen. Stimmt. Am Dienstag muss sie möglichst viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments mit ihrem Plan von Europa überzeugen.