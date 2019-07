Uran-Anreicherung : Trump warnt den Iran, „besser vorsichtig“ zu sein

Der amerikanische Präsident Donald Trump bei einer Rede vor Reportern am 7. Juli in New Jersey. Er warnt den Iran davor, weiter Uran anzureichern. Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Washington/Teheran Das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran bleibt wegen angekündigten Verstößen des Irans gegen das Atomabkommen weiter angespannt.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat Teheran im Streit um dessen Atomprogramm erneut gewarnt. „Der Iran sollte besser vorsichtig sein“, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern in New Jersey, wo er das Wochenende in einem seiner Clubs verbracht hatte. Er reagierte damit auf Teherans Ankündigung, ab Sonntag Uran über das im Atomabkommen gesetzte Limit von 3,67 Prozent hinaus anzureichern.