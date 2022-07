Laut Untersuchungsausschuss : Marsch zum Kapitol war offenbar „bewusste Strategie“ Trumps

Washington Laut eines Untersuchungsausschusses hat Donald Trump den Marsch seiner Anhänger ins Kapitol Tage vorher geplant. Es habe sich nicht um einen spontanen Aufruf gehandelt, wie Trump beteuert.

Der damalige US-Präsident Donald Trump hat nach Auffassung des Untersuchungsausschusses einen Marsch seiner Anhänger zum Kapitol im Januar 2021 Tage zuvor geplant. „Präsident Trump hat seinen Plan umgesetzt, indem er in seiner Rede am 6. Januar seine Anhänger aufforderte, (...) zum Kapitol zu marschieren“, sagte Ausschuss-Mitglied Stephanie Murphy am Dienstag in einer öffentlichen Anhörung. „Die Beweise bestätigen, dass es sich nicht um einen spontanen Aufruf zum Handeln handelte, sondern um eine bewusste Strategie, die der Präsident im Voraus beschlossen hatte“, so die Demokratin. Gezeigt wurde auch der Entwurf eines Tweets aus dem Weißen Haus, der zum Marsch auf das Kapitol aufruft.