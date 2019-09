Brexit : Zurück aus dem Zwangsurlaub

London Einen Tag nachdem der Supreme Court seine Suspendierung gekippt hat, tagt das Unterhaus wieder.

Die Stimmung im Haus am Mittwoch war so gespalten, wie es das ganze Land zur Zeit über den Brexit ist. Die Abgeordneten der Regierungsfraktion der Konservativen schäumten vor Wut. Sie sehen in der Gerichts-Aktion vor allem ein Manöver von Brexit-Gegnern, die verhindern wollen, dass Boris Johnson das Land wie versprochen „komme, was wolle“ aus der EU führt. Der Supreme Court habe „eindeutig seine Befugnisse überschritten“, meinte der konservative Abgeordnete Sir Desmond Swayne und verlangte kurzerhand die Abschaffung des obersten Gerichts. Auch Kabinettsmitglied Jacob Rees-Mogg sprach von einem „verfassungsrechtlichen Putsch“ der Richter. Oppositionspolitiker dagegen liefen am Mittwoch beschwingten Schrittes durch die ehrwürdigen Hallen. Endlich können wir uns die Regierung wieder vorknöpfen, freute sich der Labour-Abgeordnete Ben Brad­shaw: „Das Parlament muss jetzt die Kontrolle übernehmen.“