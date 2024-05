Aktivisten in Sachen reproduktive Gesundheitsversorgung „Untergrund“-Netzwerk hilft abtreibungswilligen Frauen in den USA

Es war ein typisch geschäftiger Nachmittag für Luna, eine Geburtshelferin und Aktivistin in Sachen reproduktive Gesundheitsversorgung im US-Staat Idaho, dessen Abtreibungsgesetze zu den striktesten im ganzen Land zählen. Sie machten ihre Mission zu einem ständigen Kampf, sagt die 38-Jährige. Aber es gibt ihr Kraft, dass es Mitstreiter gibt, andere wie sie in einem improvisierten nationalem Netzwerk von Leuten, die Frauen in restriktiven US-Staaten helfen, abtreiben zu können. „Das ist der Untergrund“, sagt Jerad Martindale, ein Aktivist in Boise, über die beteiligten Freiwilligen, darunter Helfer bei der Suche nach Kliniken und finanzielle Unterstützer.