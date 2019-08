G7-Treffen : Unter Feuer - was Brasiliens Brände mit Biarritz zu tun haben

Kanzlerin Angela Merkel ist „erschüttert“ über die Flammen im Regenwald. Beim G7-Gipfel in Biarritz könnte es Hilfen für den umstrittenen Präsidenten Bolsonaro geben. Wenn er sie denn annimmt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist normalerweise sparsam mit großen Worten. Aber auf dem Weg zum G7-Gipfel in Biarritz nennt sie am Samstag die Brände in dem südamerikanischen Land „erschütternd“. Die große Frage ist nun, ob und wenn was bereits beim Treffen der Staats- und Regierungschefs sieben führender Industriestaaten in dem mondänen Badeort an der französischen Atlantikküste unternommen werden kann. Brasilien sitzt nicht mit am Tisch, Bolsonaro hat sich bereits kluge Ratschläge aus dem Ausland verbeten. Aber klar ist: Der Regenwald braucht Hilfe. Einfach wird das nicht. Merkel will es versuchen.