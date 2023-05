Unruhen in Pakistan Ex-Premier Khan fürchtet erneute Verhaftung

Der Oppositionsführer schrieb am Mittwoch auf Twitter: „Wahrscheinlich mein letzter Tweet vor meiner nächsten Verhaftung. Die Polizei hat mein Haus umstellt.“ Ein Korrespondent der Zeitung „Dawn“ bestätigte die Polizeipräsenz vor Khans Residenz in der Millionenstadt Lahore. „Ich fürchte heute, dass Pakistan auf dem Weg in die Zerstörung ist“, sagte der Ex-Premier laut „Dawn“ in einer Videobotschaft.