Krieg im Sudan Zehntausenden Kindern droht der Hungertod

Im Sudan droht laut Unicef Zehntausenden Kindern der Hungertod. Das UN-Hilfswerk habe in dem Konfliktland keinen Zugang zu vielen der hungernden Mädchen und Jungen, erklärte Unicef-Sprecher James Elder am Freitag in Genf. Kinder würden auch vergewaltigt, getötet und von den Konfliktparteien rekrutiert. Die seit rund 300 Tagen andauernden Kämpfe zwischen der regulären Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz hätten in dem afrikanischen Land zu der größten Vertriebenen-Krise bei Kindern weltweit geführt, sagte Elder. Rund vier Millionen Kinder seien auf der Flucht vor der Gewalt.