„Tödliches Jahrzehnt“ : Deutlich mehr Gewalttaten gegen Kinder in Krisengebieten

Zwei syrische Jungen gehen Hand in Hand an zerstörten Häusern vorbei. Foto: dpa/Mohammed Badra

New York Tötungen, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und Entführungen: Die Zahl der in Konfliktgebieten rund um den Globus verübten Gewalttaten gegen Kinder ist laut Unicef im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen.

Im Jahr 2018 hätten die Vereinten Nationen mehr als 24.000 Gewalttaten in solchen Regionen gegen Minderjährige verzeichnet, teilte das UN-Kinderhilfswerk am Montag mit. Darunter seien Tötungen, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und Entführungen gewesen. Die Zahl dieser registrierten Verbrechen sei damit 2018 mehr als zweieinhalb Mal höher gewesen als noch 2010.

Ein "tödliches Jahrzehnt" für Kinder gehe zu Ende, konstatierte Unicef. In den vergangenen zehn Jahren habe die UNO insgesamt mehr als 170.000 schwere Gewalttaten gegen Kinder in Krisengebieten registriert. Dies entspreche einer Quote von 45 solcher Taten pro Tag über das vergangene Jahrzehnt hinweg.

Allein im Jahr 2018 wurden den Unicef-Angaben zufolge mehr als 12.000 Tötungen und Verstümmelungen von Kindern in Konfliktgebieten verzeichnet. In diesem Jahr habe die Gewalt gegen Minderjährige in diesen Regionen nicht nachgelassen. In der ersten Jahreshälfte hätten die Vereinten Nationen bereits mehr als 10.000 Gewaltakte gegen Minderjährige in Krisengebieten registriert.