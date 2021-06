Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht : Orban-Partei will Rechte von homosexuellen Jugendlichen einschränken

Budapest Ungarns Regierung geht weiter gegen Homosexuelle und Transmenschen im eigenen Land vor, besonders gegen Kinder und Jugendliche. Die Partei von Ministerpräsident Orban will ein „Werbungs“-Verbot einführen.

Die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban will die Rechte und den Schutz von homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen einschränken. So sollen etwa an den Schulen Aufklärungsprogramme, die für einen respektvollen Umgang mit LGBT-Menschen sensibilisieren, verboten werden. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der dem ungarischen Parlament vorliegt und am Donnerstag bekannt wurde. Die Abkürzung LGBT steht für Lesben, Schwulen, Bisexuelle und Transgender.