Ungarn : Orbán verlangt Entschuldigung

Budapest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán will die Corona-Notstandsgesetze bald aufheben. Kritiker hatten ihm bei der Einführung einen „Staatsstreich“ vorgeworfen. Nun fühlt er sich zu Unrecht attackiert.

Viel Lärm um nichts. So bewertet Ministerpräsident Viktor Orbán den seit sieben Wochen andauernden Streit um die Corona-Notstandsgesetze in Ungarn, der nun bald zu einem Ende kommen könnte. Orbáns Kanzleichef Gergely Gulyas bestätigte am Montag im regierungsnahen Nachrichtensender Hir-TV, dass am 26. Mai mit der Rückgabe der Sonderbefugnisse an das Parlament begonnen werden solle, falls sich die Corona-Lage bis dahin nicht wieder verschärfe. Ende März hatte sich Orbán von der Zweidrittelmehrheit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei dazu ermächtigen lassen, im Land per Dekret zu regieren. Kritiker sprachen damals von einem „Staatsstreich“ und dem „Übergang zur Diktatur“.