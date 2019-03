Ungarischer Lorbeerkranz: Orban ehrt antisemitischen Schriftsteller

Budapest Ungarns Ministerpräsident hat einem Dichter eine hohe Auszeichnung verliehen, der mehrmals durch antisemitische Äußerungen auffiel. Derweil könnte Orbans Partei vor einem Ausschluss aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament stehen.

Döbrentei hatte unter anderem 2004 in einer Rede bei einem Protest der Rechten erklärt: „Falsche Propheten in Verkleidungen und Masken - nur ihr Bart ist echt - dirigieren den moralischen Holocaust am Ungartum.“ Als sich der Ungarische Schriftstellerverband damals nicht von Döbrentei distanzierte, führte dies zum Austritt von mehr als 100 Mitgliedern, unter ihnen Imre Kertesz, Peter Nadas, Peter Esterhazy, Magda Szabo und György Konrad.

Orbans Regierungspartei Fidesz steht derzeit an der Kippe zum Ausschluss aus der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP). Um einen solchen abzuwenden, sprach EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) am Dienstag in Budapest mit Orban. Im Rahmen seiner kurzen Reise an die Donau besuchte er auch die Große Synagoge in Budapest, um zu bekräftigen, dass seine Parteienfamilie jede Form des Antisemitismus ächte.