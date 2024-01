Erstes Treffen seit zwei Jahren Ungarn und Ukraine nähern sich in diplomatischem Streit an

Die Ukraine und Ungarn haben sich in einem seit Jahren andauernden diplomatischen Streit angenähert. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto war am Montag erstmals seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in dem Land. Zudem war es das einzige offizielle bilaterale Treffen zwischen ihm und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in den vergangenen zwei Jahren. Das Treffen fand nahe der ukrainischen Stadt Uschhorod statt.