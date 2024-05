Xi besucht Orban Ungarn und China demonstrieren „beste Beziehungen“

Zum Abschluss seines Europa-Besuchs hat Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Ungarn eine „goldene Reise“ mit gemeinsamen Wirtschafts- und Infrastrukturprojekten angekündigt. Der Besucher aus Peking würdigte dabei, dass die Beziehungen beider Staaten auf „dem besten Stand in ihrer Geschichte“ seien. Nach dem Treffen mit Ministerpräsident Viktor Orban gab dessen Außenminister Peter Szijjarto auf Facebook die Unterzeichnung von 18 Abkommen bekannt. Xi erklärte, die Beziehungen zu Ungarn hätten sich nun zu einer „allwettertauglichen umfassenden strategischen Partnerschaft“ entwickelt. Orban zufolge soll unter anderem die Zusammenarbeit bei der Kernenergie vertieft werden. Laut Xi werden auch andere Projekte wie Zugverbindungen in Ungarn vorangetrieben.