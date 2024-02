Protest von Italiens Regierung Ungarns Umgang mit inhaftierter Italienerin sorgt für Empörung

Die ungarische Regierung verteidigte unterdessen den Umgang mit der festgenommenen italienischen Aktivistin. Regierungssprecher Zoltán Kovács kritisierte die Berichterstattung über das Verfahren und sprach von einem orchestrierten, linken Angriff, der darauf abziele, die politischen Beziehungen zwischen Ungarn und Italien zu zerstören. Die Aktivistin war am Montag mit Hand- und Fußfesseln in einen Gerichtssaal in Budapest gebracht worden, war in Italien Empörung auslöste.