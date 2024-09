Aussagen des Parlamentariers rufen in Ungarn Empörung hervor Orbán-Vertrauter hält Widerstand gegen Russland für „unverantwortlich“

In einem Podcast hatte sein politischer Direktor Balázs Orbán, der nicht mit Viktor Orbán verwandt ist, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, eine „unverantwortliche“ Entscheidung getroffen zu haben, als er sich für die militärische Verteidigung seines Landes entschieden habe. In den sozialen Medien erklärte der Politiker im Nachgang, dass die ungarische Regierung „keinen Sinn“ im Krieg in der Ukraine sehe und dass „Hunderttausende von Menschen ... umsonst gestorben sind“. Zwar habe jedes Land das Recht, über sein Schicksal zu entscheiden, aber aufgrund der Erfahrungen während des Ungarnaufstandes 1956 hätte man hierzulande anders entschieden.