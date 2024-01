Vereinte Nationen Afghanische Taliban setzen Vorschriften gegen ledige Frauen um

Die Taliban in Afghanistan beschränken nach UN-Angaben unverheirateten Frauen oder solchen ohne männlichen Vormund den Zugang zu Arbeit, Reisen und Gesundheitsversorgung. In einem Fall hätten Beamte des Tugendministeriums einer Frau aufgetragen zu heiraten, um ihren Job in einer Gesundheitseinrichtung zu behalten, heißt es in einem am Montag veröffentlichten UN-Bericht. Für eine unverheiratete Frau sei es unschicklich zu arbeiten, hieß es demnach zur Begründung.