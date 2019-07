UN-Studie mit schrecklichen Details : 87.000 Frauen wurden 2017 gewaltsam getötet

Wien Im Jahr 2017 sind weltweit jeden Tag 238 Frauen gewaltsam getötet worden. Das geht aus einer UN-Studie hervor. Die meisten Frauen wurden in einer Beziehung oder innerhalb der Familie umgebracht. Wo sich die meisten Tötungen abspielen.

Beim Vergleich der Kontinente fällt auf, dass sich die meisten Fälle tödlicher häuslicher Gewalt in Asien abspielen. Dort verzeichnete die UN-Behörde im Jahr 2017 rund 20.000 von Partnern oder Familienangehörigen getötete Frauen. In Afrika wurden 19.000 Fälle gezählt, auf dem amerikanischen Kontinent 8000, in Europa 3000 und in Ozeanien 300. Werden die jeweiligen Einwohnerzahlen der Regionen berücksichtigt, ist die Situation für die Frauen in Afrika am gefährlichsten, in Europa leben sie vergleichsweise sicher.