Gesundheit als Begründung : UN-Sondergesandter für Libyen tritt zurück

Ghassan Salame, UN-Sonderbeauftragter für Libyen, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Violaine Martin

Tripolis Mitten im weiter eskalierenden Libyen-Konflikt ist der UN-Sondergesandte für das nordafrikanische Land, Ghassan Salame, zurückgetreten. Zur Begründung verwies er auf seine Gesundheit.

Ghassan Salame twitterte, er habe seit zweieinhalb Jahren versucht, Libyens rivalisierende Lager zu einen und Einmischung aus dem Ausland zu verhindern. Im libyschen Bürgerkrieg kämpft die international anerkannte und vor allem von der Türkei unterstützte Regierung mit Sitz in Tripolis gegen den abtrünnigen General Chalifa Haftar, hinter dem unter anderem Russland steht. Die offizielle Regierung kündigte am Montag an, Haftars Belagerungsring um die Hauptstadt sprengen zu wollen.

„Meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr, so viel Stress auf mich zu nehmen“, erklärte Ghassan Salame. Erst vergangene Woche hatte er Vertreter der Konfliktparteien wieder in Genf versammelt und dort mit beiden Lagern getrennt Gespräche geführt. Doch Schlüsselfiguren für eine Lösung des Bürgerkriegs zogen sich wieder zurück. Ende der Woche wurde Tripolis dann so stark bombardiert wie seit Vermittlung einer Waffenruhe durch Ghassan Salame Anfang Januar nicht mehr. Bei den Vereinten Nationen (UN) war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Am Montag kündigte Libyens offizielle Regierung an, ihre Truppen würden in den kommenden Tagen eine Offensive gegen die Belagerungskräfte starten. Hoffnung auf einen Waffenstillstand gebe es nicht, sagte Innenminister, Fathi Bashagha, der Nachrichtenagentur Reuters.

(ala/Reuters)