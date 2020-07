Nach langem Gezerre : UN-Sicherheitsrat billigt nun doch beschränkte Verlängerung von Syrien-Hilfe

New York Im fernen New York ringen Russland und China mit den Europäern und den USA über Hilfe für die Menschen im Nordwesten Syriens. Nach Ablauf eines Mandats für Lieferungen über zwei Grenzübergänge haben sich die Streitparteien nun doch zusammengerauft. Moskau triumphiert.

Nach tagelanger hitziger Diplomatie hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine einjährige Verlängerung der humanitären Hilfe für notleidende Syrer einigen können. Die Lieferungen für den Nordwesten des Bürgerkriegslandes sollen wie von Moskau verlangt nur noch über einen Grenzübergang zur Türkei erfolgen, wie Diplomaten nach dem Votum am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Damit hat Russland in dem diplomatischen Streit einen Sieg errungen. Deutschland und Belgien hatten zwar zunächst Resolutionen für eine Nutzung zweier Grenzübergänge eingebracht, unter dem Druck eines drohenden weiteren russisch-chinesischen Vetos jedoch letztlich nachgegeben.

Das Votum im Sicherheitsrat am Samstag bildet nun den vorläufigen Schlusspunkt eines diplomatischen Kräftemessens zwischen Russland und China auf der einen und den 13 anderen Mitgliedern des höchsten UN-Gremiums auf der anderen Seite. Letztere hatten zwei Mal dafür votiert, an den zwei Grenzübergängen aus der Türkei - Bab al-Salam und Bab al-Hawa - festzuhalten, die bis zum Mandatsende an diesem Freitag noch für Lieferungen genutzt werden konnten. Doch beide Male legten Russland und China gegen diese Resolutionen ihr Veto ein, zuletzt am Freitag. Als ständige Mitglieder des Rates haben Moskau und Peking ein Widerspruchsrecht.