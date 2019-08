UN-Resolutionsentwurf : Drei Millionen Zivilisten in Gefahr – Deutschland fordert sofortige Waffenruhe in Syrien

Drei Millionen Zivilisten in Gefahr – Deutschland fordert sofortige Waffenruhe in Syrien

New York/Beirut Sofortige Waffenruhe und humanitärer Zugang sind einige der Forderungen, die der gemeinsame UN-Resolutionsentwurf von Deutschland, Belgien und Kuwait enthält. Die Uno sieht wegen des Syrien-Konfliktes etwa drei Millionen Zivilisten in Gefahr.

Deutschland, Belgien und Kuwait haben einen Resolutionsentwurf für die syrische Rebellenbastion Idlib in den UN-Sicherheitsrat eingebracht. In dem Text, den die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag einsehen konnte, wird unter anderem eine sofortige Waffenruhe und humanitärer Zugang ohne jegliche Beschränkungen gefordert. In der Region im Nordwesten Syriens sind nach Angaben des UN-Sondergesandten Geir Pedersen drei Millionen Zivilisten in Gefahr.