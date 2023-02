UN-Generalsekretär Guterres über Menschenrechte „Sie werden missbraucht und misshandelt“

Mit eindringlichen Warnungen und einem flammenden Appell hat UN-Generalsekretär António Guterres in Genf die Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eröffnet. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feiere zwar in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen, stehe aber unter Beschuss. „Sie wird missbraucht und misshandelt“, sagte Guterres am Montag in Genf. „Sie wird für politische Zwecke ausgenutzt und ignoriert - oft durch ein und dieselben Menschen.“ Die Welt müsse sich dem entgegenstellen.