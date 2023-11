Rekord der Teilnehmendenzahl UN-Klimakonferenz in Dubai mit feierlicher Zeremonie eröffnet

Dubai · Die 28. UN-Klimakonferenz ist am Donnerstag in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet worden. An den Verhandlungen beteiligt sind fast 200 Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention, also fast die gesamte Staatengemeinschaft.

30.11.2023 , 11:13 Uhr

Gerd Müller (CSU, l), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin, sitzen im Rahmen der UN-Klimakonferenz bei der Eröffnung des Deutschen Pavillons. Foto: dpa/Sadak Souici

Erwartet wird auf der COP28 genannten Klimakonferenz eine Rekordzahl von rund 70.000 Teilnehmenden. Worum es bei der COP28 geht und was auf dem Spiel steht Klimakonferenz in Dubai Worum es bei der COP28 geht und was auf dem Spiel steht Was bringt das Klima-Spektakel in der Wüste? Alle Infos zur COP 28 in Dubai Was bringt das Klima-Spektakel in der Wüste? UN-Generalsekretär António Guterres rief vorab zu einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen auf. „Natürlich bin ich sehr für einen Text, der den Ausstieg beinhaltet“, sagte Guterres am Mittwoch vor seinem Abflug nach Dubai der Nachrichtenagentur AFP. Guterres warnte vor einer „totalen Katastrophe“, wenn die Menschheit ihre Anstrengungen für mehr Klimaschutz nicht verstärke. Deutschland könnte 2024 Austragungsort der Weltklimakonferenz werden Wenn keine Einigung erzielt wird Deutschland könnte 2024 Austragungsort der Weltklimakonferenz werden Erster Höhepunkt der zweiwöchigen Beratungen in Dubai ist am Freitag und Samstag ein Gipfeltreffen (Climate Action Summit) auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Dazu reist auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Dubai. Das politische Weltklima belastet die Klimakonferenz in Dubai Zu viele Baustellen Das politische Weltklima belastet die Klimakonferenz in Dubai Inhaltliche Schwerpunkte der Konferenz sind die Verringerung der Treibhausgasemissionen insbesondere durch ein Auslaufen der Nutzung von Kohle, Öl und Gas und der Ausbau erneuerbarer Energien. Außerdem geht es um die Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung für Klimafolgen und den Ausgleich klimabedingter Schäden (Loss and Damage) für Entwicklungsländer.

(mka/AFP)