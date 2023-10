UN-Generalsekretär in der Kritik Guterres relativiert an der falschen Stelle

Die Menschen in Gaza erleben in diesen Tagen nackte Gewalt, Menschen werden verletzt und sterben. Die Unicef spricht von 2360 getöteten Kindern im Gaza-Streifen. Die internationale Gemeinschaft muss dieses Leid sehen und Hilfe leisten. Doch Guterres geht es um etwas Anderes: Leid soll Terror rechtfertigen. Israel soll selbst schuld sein an dem grauenhaften Angriff der Hamas. Durch den schwammigen Verweis auf die lange Geschichte des Konflikts füttert er das Narrativ, Israel sei in den vergangenen Jahrzehnten allein als Unterdrücker aufgetreten und bekomme nun die Quittung. Bezeichnenderweise versteckt sich Guterres hinter der negativen Formulierung „nicht im luftleeren Raum“, statt positiv zu benennen, was er genau meint. Aber dann wäre es kompliziert geworden. Denn in Wahrheit lassen sich auch die vergangenen Jahrzehnte in diesem Konflikt nicht als einseitige Besatzergeschichte zusammenfassen. Unterdrückung und Gewalt von israelischer Seite hat es gegeben, aber immer wieder auch das Bemühen um eine Einigung. Und dann wieder Selbstmordattentate und Gewalt von palästinensischer Seite. Das simple Narrativ vom Besatzer-Staat Israel und Terroristen im Befreiungskampf ist antiisraelische Propaganda. Und es ist erschreckend, wenn diese Vorstellungen von einem so ranghohen UN-Beamten transportiert und genährt werden. Die Terrorangriffe der Hamas zu verurteilen, verkümmert zur Floskel, wenn man sie gleich danach relativiert.