UN-Generaldebatte Viele Reden, tiefe Krisen und ein langer Schatten

Wenn die Hotels in Manhattan 700 Dollar pro Nacht kosten, auf abgesperrten Straßen Blaulicht blinkt und Limousinen in Kolonnen rollen, wissen die New Yorker: Das größte diplomatische Treffen der Welt steht an. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sprechen ab Dienstag bei der alljährlichen Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der US-Ostküstenmetropole.