UN-Ermittler Iran verschärft gewaltsame Unterdrückung von Frauen

Jina Mahsa Amini sei am 13. September 2022 von der iranischen „Sittenpolizei“ in Teheran verhaftet worden, weil sie angeblich die Hidschab-Pflicht nicht eingehalten habe. Sie sei am 16. September desselben Jahres in Haft gestorben. Die Kommission arbeitet im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates.