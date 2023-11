Laut UN-Bericht Zahl der Hinrichtungen im Iran um 30 Prozent gestiegen

Der Iran richtet nach UN-Angaben in einem alarmierenden Tempo Menschen hin. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien es mindestens 419 gewesen, hieß es in einem Bericht von UN-Generalsekretär António Guterres zur Menschenrechtssituation im Iran. Das entspreche einer Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders stark stieg die Zahl der Exekutionen wegen Drogenvergehen. Sie habe bei 239 gelegen, was einem Anstieg von 98 Prozent im Vergleich zu den ersten sieben Monaten 2022 entspreche.