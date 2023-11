Trauriger Rekord 2023 wird wohl wärmstes Jahr der Geschichte der Wetteraufzeichnungen

Der Abstand zu den bislang wärmsten Jahren 2016 und 2020 sei bereits nach den vorliegenden Messwerten so groß, dass sich an der Rangfolge kaum etwas ändern werde, heißt es in dem vorläufigen Weltklimabericht. Die vergangenen neun Jahre waren demnach die wärmsten in der 174-jährigen Beobachtungsgeschichte. Die Erwartung eines weiteren Rekords im kommenden Jahr stützte die WMO auf das Klimaphänomen El Nino, das üblicherweise zeitversetzt einen Temperaturanstieg nach sich zieht und im Frühjahr und Sommer 2023 auf der Nordhalbkugel auftrat.