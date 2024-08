Laut Angaben der UN Mindestens 345 Hinrichtungen im Iran seit Beginn des Jahres

Am Mittwoch hatte die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen 29 Hinrichtungen an einem einzigen Tag gemeldet. 26 Männer seien im Gefängnis Gheselhesar in Karadsch außerhalb von Teheran gehängt worden, drei weitere wurden im städtischen Gefängnis von Karadsch exekutiert. Menschenrechtsgruppen zufolge werden nur in China noch mehr Menschen hingerichtet als im Iran.