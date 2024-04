Umstrittenes Ruanda-Gesetz in Großbritannien Abschiebung als Abschreckungswaffe

Premierminister Rishi Sunak hatte eine Marathonsitzung in beiden Häusern des britischen Parlaments angeordnet, um sein Ruanda-Gesetz durchzupeitschen, „egal, wie lang es geht“. Am frühen Dienstagmorgen, um neun Minuten nach Mitternacht, wurde es schließlich verabschiedet. Es soll die Abschiebung von illegal über den Ärmelkanal eingereisten Flüchtlingen in den ostafrikanischen Staat ermöglichen, wo sie ihren Antrag auf Asyl stellen können. Eine Rückkehr ins Königreich ist nicht möglich. Diese Auslagerung von Asylprozessen in ein Drittland soll, so hofft Premierminister Rishi Sunak, als „systematische Abschreckung“ dienen und „die Boote stoppen“.