Berufungsgericht in Texas : Umstrittenes Abtreibungsgesetz hat vorerst Bestand

Austin Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Texas verboten, sobald man bei dem Fötus einen Herzschlag feststellen kann. Dagegen gab es Klagen, über die das oberste Gericht aber nicht sofort entscheiden muss.

Das strenge Abtreibungsrecht in Texas bleibt vorerst erhalten. Ein Berufungsgericht in New Orleans entschied sich dagegen, den Fall erneut an den Richter in Austin zu verweisen, der das Gesetz als Einziger gestoppt hatte. Daher wird der Rechtsstreit nun an das Oberste Gericht des Staates Texas gehen, in dem es eine konservative Richtermehrheit gibt.