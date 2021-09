Einfluss von Superreichen beschränkt : Parlament beschließt umstrittenes Gesetz gegen Oligarchen

Kiew Ein Gesetz, dass für zehn Jahre gelten soll, wird in Zukunft in der Ukraine den politischen Einfluss von Superreichen, meist Medienmogulen, stark einschränken. Das Gesetz wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.

Die Ukraine will den politischen und wirtschaftlichen Einfluss von Schwerreichen begrenzen. Ein entsprechendes umstrittenes Gesetz wurde am Donnerstag vom Parlament in der Hauptstadt Kiew mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Die Novelle sieht die Schaffung eines Registers für sogenannte Oligarchen vor. Diese dürfen dann keine Parteien unterstützen, nicht an Privatisierungen teilnehmen und müssen ihre Vermögenswerte offenlegen. Als Oligarchen gelten vor allem millionenschwere Medienbesitzer, die gleichzeitig Monopolisten in ihrem Hauptgeschäftsbereich sind und versuchen, politischen Einfluss auszuüben. Das Gesetz soll zehn Jahre gelten.